Чи має право ТЦК мобілізувати вчителів на канікулах

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Вчителі та інші працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від призову.

Воно діє протягом всього року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".

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Чи можуть призвати вчителів на канікулах

За словами адвоката, українські педагоги, зокрема учителі, мають право на відстрочку протягом всього календарного року. Саме тому ТЦК не можуть мобілізувати їх на канікулах. Такі дії є незаконними.

Звісно, що це незаконно. У такий спосіб в нас країна без вчителів залишиться,

– каже Айвазян.

Зауважимо, що відстрочку можуть отримати наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь. А також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти.

Однак, це поширюється лише на відповідних наукових працівників, які працюють в навчальному закладі за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.