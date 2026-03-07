Чи можуть вручити повістку, якщо є бронь або відстрочка: пояснення адвоката

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тому військовозобов’язаним можуть вручати повістки. Водночас частина громадян має право на бронювання або відстрочку від призову.

Адвокат Ярослав Хлівний розповів "РБК-Україна", чи можуть таким людям усе одно вручити повістку та як діяти у подібній ситуації.

Чи можуть вручити повістку людині з відстрочкою або бронюванням?

Адвокат наголошує, що наявність бронювання або відстрочки не означає, що повістку взагалі не можуть вручити.

Як пояснив Ярослав Хлівний, повістка фактично є способом офіційної комунікації між територіальним центром комплектування та громадянином. Вона може стосуватися різних питань – наприклад, уточнення облікових даних чи інших процедур.

Повістку може отримати будь-хто, незалежно від того, чи має він відстрочку або бронювання,

– пояснив юрист.

За його словами, багато людей помилково вважають, що за наявності відстрочки можна ігнорувати виклики до ТЦК. Однак законодавство зобов’язує реагувати на такі повідомлення, навіть якщо людина має документи, які звільняють її від призову.

Юрист попереджає, що ігнорування повістки може мати юридичні наслідки. Якщо людина без поважної причини не з’явиться до ТЦК після отримання виклику, це може призвести до штрафу або навіть оголошення її у розшук.

Водночас важливо розуміти, що повістки можуть бути різних типів. Наприклад, їх можуть вручати для уточнення даних або проходження певних процедур, а не обов’язково для мобілізації.

Саме тому адвокат радить у разі отримання повістки з’явитися до ТЦК і надати документи, які підтверджують право на відстрочку або бронювання. У такому випадку мобілізації не відбудеться, але військовозобов’язаний виконає вимоги законодавства.

