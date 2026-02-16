Військовозобов’язані українці зі статусом "обмежено придатний" повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до травня. Це необхідно для уточнення стану здоров’я та визначення актуальної придатності до військової служби.
В Івано-Франківському ТЦК та САП пояснили порядок дій та наголосили на важливості дотримання термінів.
Як пройти повторний медогляд?
У ТЦК пояснюють, що повторний медогляд є обов’язковим, адже попередня категорія "обмежено придатний" втратила чинність після змін у законодавстві. Відтак громадяни мають отримати нове рішення ВЛК – "придатний" або "непридатний" до служби.
Щоб пройти комісію, військовозобов’язаним потрібно з’явитися до свого ТЦК та СП, отримати направлення на ВЛК і пройти медичний огляд у визначених лікарів. Після цього комісія ухвалює остаточне рішення щодо придатності.
У територіальних центрах також наголошують: невиконання вимоги щодо повторного проходження ВЛК у встановлений термін може мати правові наслідки. Тому громадянам рекомендують не відкладати процедуру та завчасно оновити свої військово-облікові дані.
Що ще слід знати про мобілізацію в Україні?
-
Батьки трьох та більше дітей можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо накопичується заборгованість зі сплати аліментів. Критичним вважається борг, який перевищує суму обов’язкових платежів за три місяці, адже в такому випадку підстави для відстрочки можуть переглянути.
-
Щоб підтвердити право на відстрочку, необхідно надати пакет документів. Зазвичай до нього входять свідоцтва про народження дітей та офіційне підтвердження відсутності заборгованості зі сплати аліментів.
-
Наявність відстрочки не звільняє від військового обліку, і військовозобов’язаний повинен виконувати законодавчі обов’язки, включаючи з'явлення до ТЦК за повісткою, навіть з чинною відстрочкою.
-
В Україні 17-річні юнаки зобов’язані стати на військовий облік через територіальні центри комплектування за місцем проживання, подавши необхідні документи. Процедура включає уточнення персональних даних, первинний медичний огляд, і не означає негайного призову до війська.