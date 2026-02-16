Військовозобов’язані українці зі статусом "обмежено придатний" повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до травня. Це необхідно для уточнення стану здоров’я та визначення актуальної придатності до військової служби.

В Івано-Франківському ТЦК та САП пояснили порядок дій та наголосили на важливості дотримання термінів.

Як пройти повторний медогляд?

У ТЦК пояснюють, що повторний медогляд є обов’язковим, адже попередня категорія "обмежено придатний" втратила чинність після змін у законодавстві. Відтак громадяни мають отримати нове рішення ВЛК – "придатний" або "непридатний" до служби.

Щоб пройти комісію, військовозобов’язаним потрібно з’явитися до свого ТЦК та СП, отримати направлення на ВЛК і пройти медичний огляд у визначених лікарів. Після цього комісія ухвалює остаточне рішення щодо придатності.

У територіальних центрах також наголошують: невиконання вимоги щодо повторного проходження ВЛК у встановлений термін може мати правові наслідки. Тому громадянам рекомендують не відкладати процедуру та завчасно оновити свої військово-облікові дані.

Що ще слід знати про мобілізацію в Україні? Батьки трьох та більше дітей можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо накопичується заборгованість зі сплати аліментів. Критичним вважається борг, який перевищує суму обов’язкових платежів за три місяці, адже в такому випадку підстави для відстрочки можуть переглянути.

Щоб підтвердити право на відстрочку, необхідно надати пакет документів. Зазвичай до нього входять свідоцтва про народження дітей та офіційне підтвердження відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

Наявність відстрочки не звільняє від військового обліку, і військовозобов’язаний повинен виконувати законодавчі обов’язки, включаючи з'явлення до ТЦК за повісткою, навіть з чинною відстрочкою.

В Україні 17-річні юнаки зобов’язані стати на військовий облік через територіальні центри комплектування за місцем проживання, подавши необхідні документи. Процедура включає уточнення персональних даних, первинний медичний огляд, і не означає негайного призову до війська.



