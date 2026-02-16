Що ще слід знати про мобілізацію в Україні?

  • Батьки трьох та більше дітей можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо накопичується заборгованість зі сплати аліментів. Критичним вважається борг, який перевищує суму обов’язкових платежів за три місяці, адже в такому випадку підстави для відстрочки можуть переглянути.

  • Щоб підтвердити право на відстрочку, необхідно надати пакет документів. Зазвичай до нього входять свідоцтва про народження дітей та офіційне підтвердження відсутності заборгованості зі сплати аліментів.