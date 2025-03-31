Військовозобов’язаних можуть відправити будувати фортифікації: у ТЦК назвали, кого це стосується

Рішенням ВЛК військовозобов'язані, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть бути направлені у підрозділи забезпечення. Вони, зокрема, займаються будівництвом оборонних споруд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Запорізького обласного ТЦК та СП з мобілізаційно-оборонної роботи Андрія Якуніна.

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Куди направляють з проблемами з здоров'ям

Андрій Якунін зазначив, що громадяни, визнані за станом здоров'я придатними до тилових частин, а також військовозобов'язані старше 50 років можуть бути спрямовані до частин тилового призначення, частин підтримки та забезпечення, а також ТЦК.

Зокрема, у складі підрозділів підтримки та забезпечення, мобілізовані виконують дуже важливі завдання з обладнання фортифікаційних споруд, здійснюючи заходи забезпечення бойових підрозділів.

Заступник начальника Запорізького ТЦК розповів, що зараз є дуже велика необхідність у комплектуванні таких підрозділів фахівцями різних спеціальностей: водіями, операторами, кранівниками і т.д.

Водночас Андрій Якунін зазначив, що ТЦК здійснюють призов по мобілізації у до себе.

Існує думка, що у ТЦК всі придатні. Ні це не так. Більше ніж на 90% ми укомплектовані також військовослужбовцями, які за станом здоров'я обмежено придатні, після виконання бойових завдань були поранені або за станом здоров'я після захворювань не можуть проходити службу у бойових підрозділах,

– зазначив він.

Що стосується спеціальностей, то ТЦК потрібні діловоди, водії, військовослужбовці забезпечення, фахівці з права.

Зауважимо, що обмежено придатних, які до 6 червня 2025 року не пройдуть повторне ВЛК, оголосять у розшук. Тоді такому громадянину загрожуватиме штраф у розмірі 17 тисяч гривень.