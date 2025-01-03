Як військовому перевестися в інший підрозділ: пояснення

В Україні військові мають право перевестися в іншу місцевість або інший підрозділ. Для переведення до іншої частини потрібні підстави, зокрема за станом здоров’я, за сімейними та іншими поважними обставинами.

Також це можна зробити за бажанням військовослужбовця. Яким чином можна військовому змінити свій підрозділ, розповідає 24 Канал.

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Як змінити підрозділ

Для того, аби змінити військову частину є процедура переміщення. Якщо ви хочете її змінити, то насамперед:

підготуйте рапорт про переміщення згідно зі зразком та докладіть до нього нотаріальні копії зібраних документів;

подайте рапорт "по команді", тобто вашому прямому командиру.

командир вашої військової частини готує подання, додає до нього копію вашого рапорту з додатками й надсилає його старшому командиру за підпорядкованістю.

старший командир видає наказ про переміщення вас до іншої військової частини.

Зверніть увагу! Перед поданням рапорту зверніться безпосередньо до командира військово\ частини, до якої ви хочете перейти для продовження військової служби, і попросіть його підготувати відношення. Цим він надає згоду на прийняття вас на конкретну посаду і клопоче перед вищим командуванням про ваше переміщення.

Процедура переведення довготривала і має пройти багато погоджень на різних рівнях і стадіях. Також зауважимо, що залежно від підстав, командири мають різні варіанти реагування: