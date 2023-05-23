Чи можуть мобілізувати опікуна або піклувальника недієздатної особи: яка між ними різниця

В Україні є чимало людей, що доглядають за родичами під час повномасштабного вторгнення Росії без оформлення офіційних статусів. Їх існує 2 види – опікунство та піклування.

Громадяни України, що доглядають за близькими людьми, можуть офіційно закріпити свій статус. Деякі з цих категорій не підлягають мобілізації.

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Чи призивають опікунів та піклувальників

Опікунів осіб, чия інвалідність визнана судом, не призивають до ЗСУ. Також під мобілізацію не підлягають ті громадяни, що постійно доглядають за людьми з інвалідністю I групи.

Трохи інакша ситуація з тими, хто доглядає за особами II групи інвалідності чи тими, хто потребує постійного нагляду за результатами медико-соціальної експертної або лікарсько-консультативної комісії. Таких людей не можна мобілізувати, якщо крім них більше нема кому дбати про їхніх близьких.

Яка різниця між піклуванням та опікунством

Опікун дбає про повністю недієздатну особу, а піклувальник – про обмежено дієздатну. Опіка також може встановлюватися над дітьми до 14 років, які або є сиротами, або про яких батьки не піклуються. Також піклування може встановлюватися над дітьми 14 – 18 років з тими самими проблемами.

За ким можна офіційно доглядати

Українці можуть оформити постійний догляд над дітьми з інвалідністю до 18 років, інвалідами І групи та людьми похилого віку, яким 80 або більше років. Також можна офіційно доглядати за інвалідами I та II групи з психічним розладом та іншими особами, які потребують постійного догляду. Однак їх нездатність до самообслуговування повинна підтвердити лікарська комісія.

Як оформляється постійний догляд

Отримати статус піклування або патронажу легше, ніж оформити опікунство. Бо для цього не потрібне судове рішення. Літня особа, що не має психічних розладів та не є повністю недієздатною, повинна сама написати заяву.

Загалом потрібні наступні документи:

заява від пенсіонера з проханням про призначення йому піклувальника;

копія паспорта;

довідка про реєстрацію місця проживання;

документи, що підтверджують право власності на майно або право користування майном;

довідка лікарської комісії, яка підтверджує необхідність догляду за літньою людиною;

довідка про стан здоров'я особи, яка бажає здійснювати догляд.

Що потрібно зробити для отримання опіки над недієздатними родичами

Недієздатність людини може визнати тільки суд. Тому доведеться писати заяву та збирати документи. Суд під час розгляду заявами залучить самого заявника, родича, за яким треба доглядати, та представника органу опіки й піклування.

, подати заяву до суду можуть ні тільки члени сім'ї чи близькі родичі, а й орган опіки й піклування, а також психіатричний заклад.

Орган опіки та суд захочуть побачити наступні документи:

заява від майбутнього опікуна про встановлення опіки;

акт обстеження умов життя недієздатної особи;

довідка про стан здоров'я особи, довідка про стан здоров'я опікуна;

акт перевірки умов проживання майбутнього опікуна;

довідка лікувальної установи про те, що в сім'ї опікуна немає осіб з захворюваннями, що перешкоджають влаштуванню недієздатної особи.

Після цього почнеться другий етап. Як тільки суд підтвердить недієздатність людини, заявнику потрібно буде знову зібрати документи.

Усе це треба буде передати органам опіки:

заява;

копія та оригінал паспорта;

медична довідка;

автобіографія;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

довідка про доходи;

довідка про відсутність судимості;

документи про наявність житлоплощі;

згода сім’ї на спільне проживання.

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