Тричі ігнорував "бойові" повістки: як підприємець з Вінниччини пояснив свою поведінку на суді

У Вінницькій області підприємець проігнорував три повістки. Через певний час він опинився на судовому засіданні.

Крижопільський районний суд вирішив долю чоловіка, який був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Він тричі відмовлявся від повістки для отримання мобілізаційного розпорядження та відправлення до військової частини.

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Що сказав військовозобов'язаний

За даними слідства, власник ФОП спочатку отримав повістку на проходження ВЛК. Це сталося 3 листопада 2022 року, після чого його визнали обмежено придатним до військової служби.

У березні 2023 року чоловік вперше отримав мобілізаційне розпорядження, але відмовився від нього. Другу таку повістку він отримав 19 липня. Тоді він теж категорично не захотів проходили службу в лавах ЗСУ. Через кілька днів, а саме 22 липня, підприємець отримав третю повістку, яку він теж проігнорував.

Після цього справа дійшла до суду. На засіданні чоловік пояснив таку поведінку поганим станом здоров'я.

Що вирішив суд

Цьому підприємцю загрожувало 3 роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Однак цей чоловік під час розслідування уклав угоду зі слідством.

Також він визнав свою провину. Тому Крижопільський районний суд присудив йому 3 місяці позбавлення волі та іспитовий термін на один рік.

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