У поліції є доступ до баз ТЦК: як відбувається перевірка військовозобов’язаних

Поліція має доступ до тих самих електронних баз, що й територіальні центри комплектування. Завдяки цьому правоохоронці можуть швидко перевірити статус військовозобов’язаного під час перевірки документів.

Якщо людина не може підтвердити свій статус або бронювання, її можуть доставити до ТЦК. Про це ексзаступник генпрокурора Микола Голомша повідомив в ефірі "Ранок.LIVE".

Дивіться також Поліція не займається мобілізацією і діє лише за зверненням ТЦК, – Клименко

Як поліція перевіряє військовозобов’язаних?

Інформація про статус військовозобов’язаних зберігається у відповідних електронних реєстрах. Поліція має доступ до цих баз, тому під час перевірки документів може одразу побачити, чи є у людини порушення військового обліку.

Якщо система показує, що громадянин перебуває у розшуку або не виконав вимоги військового обліку, правоохоронці можуть доставити його до ТЦК. Там перевіряють обставини та можуть вручити повістку, зокрема для проходження військово-лікарської комісії.

Ексзаступник генпрокурора наголосив, що всі процедури визначені чинними нормативно-правовими актами, а громадяни повинні самостійно стежити за змінами у законодавстві.

Незнання законів в Україні не звільняє від відповідальності. Тому в цьому разі, якщо громадянин навіть не має відповідної позначки про те, що знято розшук, то однаково у нього засвітиться в Резерв+, що він там не зареєстрований,

– сказав він.

Порушення правил військового обліку в Україні вважається адміністративним правопорушенням. Відповідно, відповідальність за такі порушення має певні строки давності.

Якщо з моменту порушення минув один рік, ТЦК уже не має законних підстав накладати штраф або продовжувати розшук. У такому випадку статус можна оскаржити у суді та скасувати.

Водночас навіть після скасування такого статусу людина залишається на військовому обліку та повинна виконувати вимоги законодавства.

Мобілізація в Україні: останні новини