Вручення повістки: у ТЦК пояснили, чи потрібні два свідки, які мають це зафіксувати

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Відповідно до цього призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від18 до 60 років.

Речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін розповів, чи потрібні два свідки, які мають зафіксувати вручення повістки військовозобов'язаному. За його словами, про це не мовиться в жодному документі.

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Потрібен лише підпис

Істомін сказав, що він хотів би побачити "бодай посилання на норму закону чи постанову Кабінету міністрів України про свідків під час вручення повісток.

Сповіщати громадян про необхідність прибути до ТЦК та СП і забезпечити їхнє своєчасне прибуття за цим викликом зобов'язані центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності за розпорядженням ТЦК та СП,

– пояснив він.

Істомін наголосив, що громадянин лише повинен розписатися на відривній частині бланка повістки. Водночас про свідків чи відеофіксацію у документах не мовиться.

Хто повинен з'явитися в військкоматі навіть без повістки