Електронний військовий квиток має термін дії: що потрібно знати українцям

В Україні під час воєнного стану військовозобов’язані громадяни повинні дотримуватися правил військового обліку, зокрема мати актуальні документи. Одним із таких є електронний військовий квиток, який можна сформувати онлайн.

У Київському ТЦК пояснили, який термін дії має цей документ і коли він втрачає чинність.

Що потрібно знати про термін дії військового квитка?

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, а отже питання військового обліку залишається особливо актуальним для громадян. Зокрема, все більше українців користуються електронним військово-обліковим документом (е-ВОД), який доступний через застосунок Резерв+ або портал Дія.

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки пояснили, що електронний військовий квиток не є безстроковим і має чітко визначений період дії.

Електронний військово-обліковий документ має обмежений строк дії – не більше одного року з моменту формування та в межах дії відстрочки або бронювання,

– наголосили у ТЦК.

Це означає, що навіть якщо документ був сформований правильно, після завершення цього терміну його потрібно оновити. Водночас фактичний строк дії може бути коротшим, якщо закінчується дія відстрочки або бронювання, на підставі яких він був оформлений.

Окремо у ТЦК звернули увагу, що електронний документ може бути визнаний недійсним і раніше встановленого терміну. Це відбувається у випадках, коли інформація в ньому не відповідає даним Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Українцям рекомендують регулярно перевіряти актуальність своїх даних і за потреби оновлювати електронний військовий квиток. Це дозволить уникнути непорозумінь під час перевірок та забезпечить відповідність чинним вимогам законодавства.

