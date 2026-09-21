Режисера монтажу телеканалу "Інтер" мобілізували прямо біля офісу у Києві

Співробітника "Інтер" мобілізували прямо біля головної студії телеканалу у Києві. У мережі з'явилися кадри, на яких поліцейські та військовослужбовці ТЦК заштовхують чоловіка у машину.

На оприлюднені у мережі кадри відреагували у Київському міського ТЦК та СП. Там кажуть, що дії військовослужбовців та поліцейських під час затримання були законними.

Як у ТЦК пояснили затримання співробітника "Інтер"?

Київський ТЦК пояснив, що поліція у складі групи оповіщення затримала режисера монтажу ТОВ "Телестудія "Служба інформації", який перебував у розшуку через порушення вимог законодавства.

У військкоматі зазначили, що на момент затримання чоловік не мав оформленої відстрочки від мобілізації та підлягав призову.

Там також наголосили, що ані сам працівник, ані його роботодавець не оформили своєчасно бронювання чи відстрочку.

Мобілізація співробітника "Інтер": дивіться відео

Нагадаємо, раніше у Львові спалахнув скандал через відео, на якому співробітник ТЦК силою схопив жінку та посадив її на клумбу біля будинку.

Поліцейський, який був поруч, намагався зупинити військовослужбовця.

У Львівському обласному ТЦК заявили, що поширене відео показує лише частину конфлікту. За версією установи, під час перевірки документів військовозобов'язаний почав тікати й забіг до під'їзду. Жінка нібито намагалася заблокувати вхід до будинку та розпилила сльозогінний газ у бік військових.

У Нацполіції Львівщини розпочали службове розслідування щодо дій або можливої бездіяльності поліцейського, який входив до складу групи оповіщення.

Обставини застосування сили до жінки також перевіряють.