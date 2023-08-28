Чи буде в Україні нова хвиля мобілізації: відповідь Міноборони

В Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан до 18 листопада. Олексій Резніков пояснив, чи планує влада призивати більше людей.

Україна воює більше півтора року, і у суспільстві почали активно обговорювати питання посилення мобілізації. Міністр оборони Олексій Рєзніков на пресконференції повідомив, що в України наразі достатньо мобілізаційного ресурсу, передає 24 Канал.

Дивіться також Усю зиму наші захисники воювали в них: Резніков нарешті показав скандальні куртки

Мобілізаційного ресурсу достатньо

За словами міністра, наразі немає потреби посилювати мобілізацію. Він уточнив, що той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, ще не виконаний.

Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс,

– заявив Резніков.

Також посадовець визнав, що Україна зазнає втрат. Є як загиблі, так і поранені, яких у рази менше ніж у росіян. Аби замінити їх, вдаються до ротації підрозділів.

Реформа ТЦК і ВЛК

Оголошувати додаткову мобілізацію зараз не можна із правової точки зору. Адже поки тривають перевірки у військкоматах та військово-лікарських комісіях.

Сьогодні йде оновлення щодо обміну даними між реєстрами, і я думаю, ми на осінь вийдемо на це. Це і для того, щоб люди менше ходили по чергах за довідками, але щоб і ТЦК розуміли, хто з мобілізаційного резерву є доступним,

– наголосив Резніков.

До жовтня 90% ТЦК планують цифровізувати, аби спростити їхню роботу та зменшити черги.

Чи призиватимуть більше людей: що каже Зеленський

Раніше президент Зеленський вже коментував можливість додаткової мобілізації. Він говорив про те, що військові просять його про це. Втім, наразі, вважає глава держави, аби розглядати питання збільшення призову – слід навести лад у ТЦК і ВЛК – органах, які безпосередньо відповідають за мобілізацію.