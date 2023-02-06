Жодного "вау", як у Росії, немає, – Резніков пояснив, яка в Україні ситуація з мобілізацією

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про перебіг мобілізації в Україні. Глава оборонного відомства порівняв мобілізацію в Україні та Росії.

Міністр запевнив, що нічого надзвичайного з мобілізацією не відбувається. Резніков заявив, що мобілізація триває відповідно до затверджених норм.

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Резніков пояснив, як триває мобілізація

"У нас була оголошена мобілізація, коли було парламентом затверджено закон про оголошення воєнного стану. Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах", – сказав він.

Міністр зазначив, що запаси поповнюють з огляду на втрати України у війні з Росією.

Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є. Але такого щось "вау", як в Росії – ні, такого у нас немає,

– заявив Резніков.

Резніков відреагував на вручення повісток на вулиці

Також Резніков прокоментував вручення повісток по ТРЦ, на вулицях міст, в кафе тощо. За його словами, військовозобов'язані повинні стати на облік, однак не всі це роблять.

"Дивіться, у них є задача, яку ставить Генеральний штаб по кількісному складу в той чи інший період часу. Якщо вони бачать, що, наприклад, на обліку було до вторгнення така-то кількість людей в регіонах, але багато хто переїхав.

Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернопіль, Чернівці – де б ви не перебували – маєте піти і стати на облік. Не всі це роблять", – пояснив міністр.

Тому, як пояснив глава Міноборони, співробітники ТЦК змушені "щось робити". При цьому він наголосив, що вручення повістки не передбачає негайну мобілізацію.

Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов'язаний з'явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з'явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "Так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження" або "В мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все,

– додав міністр.

За його словами, основний масив добровольців був у лютому – березні 2022 року. При цьому він нагадав про конституційний обов'язок громадянина України захищати свою країну.

"І якщо ти військовозобов'язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки й оборони має право закликати тебе до строю", – резюмував Резніков.

В Україні продовжать мобілізацію