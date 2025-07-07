Росія запустила бот, аби зірвати мобілізацію в Україні: у ЦПД пояснили небезпеку
- Росія запустила телеграм-бот для збору координат ТЦК в Україні, щоб зірвати мобілізаційний процес.
- Такі боти можуть також збирати особисту інформацію українців для можливого шантажу, попереджає Центр протидії дезінформації.
- Центр закликає не взаємодіяти з цими програмами та інформувати компетентні органи про їх існування.
Москва посилює зусилля, спрямовані на зрив мобілізаційного процесу в Україні. Зокрема, ворог запустив бот, у якому збирає координати ТЦК.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також Речник Сухопутних військ відповів, для чого росіяни обстрілюють ТЦК і чи триватиме це далі
Що відомо про новий бот для збору координат ТЦК
Так, у рамках компанії зі зриву мобілізації російські канали поширюють телеграм-бот, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП.
Це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу Росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення,
– вказали у ЦПД.
Крім того, такі телеграм-боти слугують ще одним способом збору особистої інформації українців. Надалі її можуть використовувати для тиску чи шантажу.
"У жодному разі не взаємодійте з подібними ворожими програмами та повідомляйте про них компетентним органам", – попереджають у Центрі.
Повідомлення, яке шириться російськими пабліками / фото ЦПД
Нагадаємо, останніми днями Росія почала активну компанію з ударів по ТЦК в Україні. Нині під ударом опинилося вже 5 центрів комплектування: у Кременчуку, Кривому Розі, Полтаві, Харкові та Запоріжжі. ТЦК не припиняють свою роботу, однак здійснюють необхідні заходи безпеки.