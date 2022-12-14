Є потреба у відновленні, – Маляр розповіла, якою буде мобілізація в Україні після Нового року
В Україні триває проведення загальної мобілізації. У Міноборони розповіли, що буде з нею після Нового року.
Мобілізація в Україні залежить від потреб війни. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.
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Якою буде мобілізація після Нового року
Маляр зазначила, що в Україні є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення.
Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни,
– розповіла Маляр.
За її словами, це нормальний процес. І тому про зміни у мобілізації після Нового року будуть говорити публічно.
Які є хвилі мобілізації
В Україні передбачено чотири хвилі мобілізації. Зокрема:
- Перша – призивають оперативний резерв. Тобто чоловіків з бойовим досвідом віком до 40 років. Здебільшого – ветеранів АТО чи бійців ООС;
- Друга – строковиків, які служили до 2014 року чи були контрактниками;
- Третя – офіцерів запасу та тих, хто має військову освіту;
- Четверта – інших чоловіків, які є придатними до військової служби.
Зазначимо, що в Україні 15 березня почалась друга хвиля мобілізації.