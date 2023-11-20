Мобілізація в Україні: що має обов'язково містити повістка

Майже 21 місяць триває воєнний стан і загальна мобілізація. Їх дію продовжили до лютого 2024. Чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку.

Повістка має містити вичерпний перелік необхідної інформації. Що саме, розповів юрист, молодший лейтенант запасу, інструктор з Tactical combat casualty care Володимир Романчук.

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Без чого вручена повістка не матиме юридичних наслідків

Так-от, документ має містити:

назву "повістка";

прізвище ім'я по батькові;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дату, час і адресу ТЦК, куди треба з'явитися;

найменування посади, прізвище й ініціали керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

дату видачі;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

За відсутності даних із переліку вручений документ не матиме юридичних наслідків,

– підкреслив Володимир Романчук.

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