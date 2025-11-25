Що таке військово-облікова спеціальність і де її перевірити

Кожен військовозобов’язаний має у своєму військово-обліковому документі, військовому квитку та особовій справі запис про військово-облікову спеціальність (ВОС). Після навчання військові отримують додаткові спеціальності.

ВОС відповідає практичним навичкам і умінням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Як присвоюється ВОС?

Військово-облікова спеціальність (ВОС, неформально "восовка") – це категорія військового обліку, яка визначає, яку саме спеціальність має військовослужбовець чи військовозобов’язаний і до якого виду чи роду військ належить.

Перелік ВОС затверджує Міністерство оборони України окремо для:

рядового, сержантського та старшинського складу;

офіцерського складу.

ВОС визначає, якими практичними навичками та знаннями володіє громадянин України для виконання конституційного обов’язку із захисту держави.

Громадяни, які не служили в армії, отримують свою ВОС під час постановки на військовий облік у ТЦК та СП. При цьому враховується їхня освіта і спеціальність за дипломом.

Наприклад, людина з середньою медичною освітою отримає ВОС-879 "Молодший спеціаліст з медичною освітою".

Після призову всі, хто не служив раніше, проходять базову загальновійськову підготовку (БЗВП) і за її результатами отримують ВОС-100 "Стрілець".

Офіцери здобувають військову спеціальність після навчання у військових вишах, військових підрозділах цивільних університетів або під час переатестації.

У ході служби військові можуть отримувати нові ВОС після навчання чи перепідготовки у відповідних центрах.

Призовники не мають ВОС. Вона їм присвоюється лише після переходу в статус військовозобов’язаних.

Як перевірити і розшифрувати ВОС?

Кожна ВОС має цифровий код, що дає змогу вести її облік у електронних системах.

Перевірити свою ВОС військовозобов’язаний може в застосунку "Резерв+". У військовослужбовців інформація вказана у військовому квитку та особовій справі.

ВОС для рядового, сержантського та старшинського складу поділені на 10 основних категорій і позначаються трьома цифрами.

Наприклад:

ВОС-106 – "Військова розвідка";

ВОС-140 – "Реактивна артилерія";

ВОС-117 – танкісти.



Як розшифрувати код ВОС / Фото Міноборони України

Під час призначення на посаду у документи вносять повну комбінацію з шести цифр і букви. Перші три цифри – це сама спеціальність, а наступні – код посади та специфічних ознак служби. Наприклад:

ВОС-100915Д – стрілець у ДШВ;

ВОС-790037М – водій у Морській піхоті;

ВОС-901074А – діловод у Сухопутних військах;

ВОС-956647А – підсобний будівельник у Сухопутних військах.



Як розшифрувати код ВОС для офіцерів / Фото Міноборони України

Перелік ВОС для офіцерів інший: їхній код складається з шести цифр, де перші дві – це група спеціальностей, а чотири наступні – конкретна спеціальність.

ВОС офіцерів класифікуються за характером службової діяльності осіб офіцерського складу і поділяються на спеціальності:

Командного профілю (групи від 01 до 39). Інженерного і технічного профілю (групи від 41 до 70). Юридичного профілю (група 85). Медичного профілю (група 90). Ветеринарного профілю (група 99).

Наприклад, ВОС 021400 означає, що офіцер належить до командного профілю, група – "Управління бойовими діями військ (сил)" (02), а спеціальність – "Бойове застосування частин і підрозділів морської піхоти" (1400).

Один військовослужбовець може мати кілька ВОС. У процесі служби він здобуває нові навички, займає інші посади та, відповідно, проходить навчання з метою отримання нової спеціальності.

Як довго триває підготовка для отримання ВОС?

Після призову кожен військовослужбовець рядового складу обов’язково має отримати ВОС-100 "Стрілець" за результатами БЗВП.

БЗВП – це базовий курс військової підготовки. З липня 2025 року його тривалість – 51 день.

Після проходження фахової підготовки (мінімум 14 днів) військовослужбовець може здобути додаткову ВОС, потрібну для служби на конкретній посаді.

Перелік ВОС у ЗСУ постійно оновлюється.

Порядок підготовки резервістів, строки й обсяги навчання за конкретними ВОС визначає Генеральний штаб ЗСУ.

