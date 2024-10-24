Мобілізація в Україні: що входить в обов'язки ТЦК

Через повномасштабну війну в Україні оголошена загальна мобілізація. При цьому важливо знати, які повноваження мають працівники військкоматів по відношенню до військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Постанова №154 Кабінету міністрів України. Станом на 2023 рік кількість ТЦК і СП сягала понад 200.

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Що входить в обов'язки ТЦК

Діяльність військкоматів здійснюється у межах правового поля. Вони є юридичними особами та мають всі необхідні для роботи права. Загальне керівництво здійснює Генеральний штаб Збройних сил України. Він затверджує штат, штатний розпис і структуру ТЦК.

ТЦК і СП мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки органів Казначейства. Утримання Територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міноборони у державному бюджеті. Центри забезпечуються військовим майном відповідно до штату і табеля до нього.

ТЦК і СП мають такі повноваження:

В установленому порядку звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань сприяння здійсненню відбору громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних сил, військової служби за контрактом, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; Проводити й організовувати заходи з метою патріотичного виховання населення.

Центр здійснює свої повноваження у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та підпорядкування.

Структура ТЦК і СП

Центр Територіального центру комплектування та соціальної підтримки комплектується військовослужбовцями, працівниками Збройних сил України, бойовими офіцерами.

Очолює ТЦК начальник, який:

здійснює загальне керівництво центром та філіалами;

несе відповідальність за виконання завдань, покладених на центр та філіали;

висуває пропозиції, які стосуються зміни штату, штатного розпису центру та його структури;

визначає функції філіалів та їхні завдання;

видає розпорядження, накази, організовує та контролює їх виконання у межах своєї компетенції;

затверджує посадові інструкції працівників центру та службові обов’язки військовослужбовців;

організовує підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру;

займається веденням обліку, складенням і поданням звітів, визначених законодавством;

представляє центр у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та іншими державними органами, установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування;

забезпечує захист інформації, яка становить державну таємницю;

направляє відібраних кандидатів для проходження військової служби за контрактом на медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення стану здоров’я та ступеня придатності до військової служби.

Які обов’язки ТЦК та СП

Завданням ТЦК і СП є відбір громадян для проходження військової служби у військовому резерві Збройних сил, служби за контрактом (на посадах рядового, сержантського i старшинського складу), вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Основні обов’язки ТЦК: