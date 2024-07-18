Тим, хто не оновив дані після 16 липня: в Міноборони роз'яснили, чим це загрожуватиме

Оновити свої військово-облікові дані військовозобов'язані українці повинні були до 16 липня 2024 року. Зробити це можна було через ТЦК, ЦНАП, застосунок Резерв+. З 17 липня цей процес продовжився, але в ЦНАПах таку послугу вже не надаватимуть, а всі, хто оновлюватиме дані після 16-го – можуть бути притягнуті до відповідальності й накладання штрафу.

Про це в розмові з 24 Каналом повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, зазначивши, що у військовозобов’язаних, призовників та резервістів було 60 днів для проходження процедури оновлення даних. Від 18 травня 2024 року це нововведення було зроблено для того, щоб впорядкувати військовий облік.

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Розмір штрафів для тих, хто не оновив дані

Лазуткін озвучив, що штраф може бути накладений від 3 місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше року від його скоєння. Військовозобов'язаний громадянин України, який не встиг оновити дані чи відмовився це робити, може бути оштрафований на суму від 17 000 до 25 500 гривень. В такому випадку штрафні санкції в розмірі 25 500 будуть застосовуватися в разі повторного порушення, тобто, якщо особа не оновить свої дані вже й після 16 липня.

Стосовно порушника може бути введено обмеження керувати автівкою. Це відбуватиметься у судовому порядку, але такий захід тимчасовий. Як тільки власник авто оновить свої дані – він зможе надалі користуватися своїм транспортом,

– пояснив Лазуткін.

Речник Міноборони зауважив, що після завершення 60 днів, відведених на уточнення персональних даних, ТЦК можуть надсилати повістки поштою рекомендованим листом з описом вкладення. Такі повістки вважатимуться врученими, навіть якщо військовозобов'язані українці їх не отримуватимуть на руки. Крім того, працівники ТЦК можуть супроводжувати порушників, які перебувають в розшуку, але затримувати та доставляти таких військовозобов'язаних осіб повинна поліція.

Скільки українців оновили дані

На території України оновили персональні дані понад 4,6 мільйона військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Серед них понад 3 мільйони зробили це у застосунку Резерв+, який суттєво розвантажив ТЦК і ЦНАП. Цим додатком зокрема скористались українці, які проживають нині у Гренландії. За кордоном 75 000 військовозобов'язаних українців оновили дані, переважно в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді.