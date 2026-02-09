Зміни в процесі мобілізації: останні новини?

  • Чоловіки з трьома і більше дітьми можуть втратити відстрочку від мобілізації через несплату аліментів, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці.

  • В Україні розширили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації, включивши сім нових категорій. Механізм автоматичного продовження працює онлайн через Резерв+ та ЦНАП, що зменшує бюрократію та черги в ТЦК.
     

  • Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% своїх співробітників. Таке рішення ухвалив Уряд, зважаючи на надзвичайну ситуацію в енергетиці та брак деяких фахівців.
     

  • У застосунку Резерв+ з'явилася можливість увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки від ТЦК поштою. Повідомлення є інформаційним і не вважається врученням повістки.