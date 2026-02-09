В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, а військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки. Водночас частина громадян намагається відмовитися від їх отримання або проходження військово-лікарської комісії.

Адвокатка Марина Бекало в інтерв'ю для УНІАН пояснила, яка відповідальність передбачена законом у таких випадках.

Які наслідки чекають за відмову від повістки та ВЛК?

За словами адвокатки, у 2026 році відповідальність за неявку за повісткою не змінилася. За таке порушення передбачений адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо людина добровільно визнає провину та швидко сплатить штраф, вона може заплатити лише 50% суми.

У разі несплати штраф подвоюється, а справу передають до виконавчої служби для примусового стягнення. Крім того, порушника можуть оголосити у розшук, а повідомлення про це може з’явитися у застосунку Резерв+.

Адвокатка наголошує, що формальна відмова від отримання повістки не звільняє від обов’язку з’явитися до ТЦК. У разі відмови складається відповідний акт, а поліція має право примусово доставити особу до центру комплектування.

Відмова від проходження військово-лікарської комісії також вважається порушенням правил військового обліку. За це передбачений аналогічний штраф – від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас наявність відстрочки або бронювання не означає, що повістку не можуть вручити. Військовозобов’язаний зобов’язаний з’явитися до ТЦК, навіть якщо його не планують мобілізувати – наприклад, для оновлення даних або проходження ВЛК.