В мережі пишуть, що штрафи ТЦК за неоновлення даних скасовано: чи правда це

Українські адвокати розповідали, що українці із 17 липня не зможуть отримати штраф від ТЦК за неоновлення даних. Вони посилалися на Кодекс про адміністративні правопорушення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на адвоката Романа Сімутіна, якого цитує ТСН.

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Чи дійсно штрафи за неоновлення даних більше не актуальні?

Окремі експерти зазначали, що територіальні центри комплектування за законом більше не зможуть надсилати штрафи тим громадянам, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Кодекс про адмінпорушення нібито говорить про те, що притягнення до відповідальності може відбуватися протягом року з моменту порушення. Тобто від дня встановлення відповідальності за неоновлення даних цей термін вже минув, а отже оштрафувати за це порушення вже не можна.

Ця тема стала дискусійною, адже адвокати говорили, що штрафи за порушення військового обліку вже не актуальні, але різні інституції по різному трактують призначення штрафів. Ще з початку встановлення такої відповідальності суди часто скасовували через невідповідність нормам.

До того ж скасування санкцій за неоновлення даних не стосується інших порушень, як, наприклад, оголошення в розшук працівниками ТЦК.

Простіше кажучи, там зазначено, що особу не можна притягнути до відповідальності, якщо інформацію про неї можна дізнатись з інших державних реєстрів. У своїх рішеннях суди, коли скасовували штрафи, зазначали, що ТЦК повинні були уточнити, якої саме інформації їм не вистачало. Тобто ця норма сама по собі, як кажуть, була мертвою,

– розповів адвокат.

Однак речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев зазначив, що заяви про те, що ТЦК не зможуть штрафувати громадян за неоновлення даних після 17 липня є неправдою. Усі штрафи залишаються. І якщо людина самостійно прийде до ТЦК та оновить дані, то його сума складатиме 8500 гривень.

Військові також зазначають, що хибні заяви про скасування відповідальності за порушення військового обліку можуть "розслабити" військовозобов’язаних, внаслідок чого ще більше громадян будуть отримувати штрафи від ТЦК.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК Роман Істомін заявляв, що той факт, що минув рік з кінцевої дати для оновлення військово-облікових даних, не анульовують це порушення.