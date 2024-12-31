Скільки українців звернулися до рекрутингових центрів у 2024 році: статистика Міноборони

З моменту запуску рекрутингових центрів української армії їхніми послугами скористалися понад 32 тисячі громадян. Серед них 7 198 осіб уже розглядаються як потенційні кандидати для поповнення лав Сил оборони.

Минулого тижня до центрів звернувся 901 українець. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

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Що каже офіційна статистика

Загалом наразі в Україні функціонує 47 таких центрів. Лише за останні два тижні відкрили два нові осередки – на Волині та Житомирщині, що стало можливим завдяки співпраці Міноборони та місцевих громад. Перший центр було відкрито у Львові 12 лютого.

У пресслужбі нагадали, що в центрах рекрутингу не роздають повістки, а всі консультації проводять конфіденційно.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник наголосив на важливості рекрутингових центрів. Їх планують розширювати. Вони забезпечують прозорий та зручний процес вступу на військову службу.

У кожного, хто виявив бажання приєднатися до Сил оборони, є можливість обрати спеціальність і місце служби, а також отримати розширений пакет пільг і соціальних гарантій, які поширюються навіть на членів їхніх родин,

– наголосив Мельник.

Найвищий рівень зацікавленості демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей і міста Києва.



Скільки громадян звернулося до рекрутингових центрів / Фото Міноборони

На сьогодні центри пропонують понад 10 000 вакансій у таких структурах, як ЗСУ, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та СБУ.