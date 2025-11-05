В Україні відкрили понад 19 тисяч справ щодо ухилення від мобілізації за час війни

В Україні триває загальна мобілізація. Упродовж січня 2022 – вересня 2025 років правоохоронці зареєстрували понад 19 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від призову.

Водночас кількість засуджених за це правопорушення в рази менша. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

Скільки людей в Україні ухилилися від мобілізації?

В Офісі генерального прокурора на запит "Української правди" зазначили, що з січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 19 273 кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації (стаття 336 ККУ). Серед них 7 902 справи закрито.

Згідно з відкритими даними на Вебпорталі "Судова влада України", упродовж 2022 – 2024 років засуджено 1 734 порушники. Інформація щодо вироків за 2025 рік ще не облікована.



Статистика кримінальних справ і вироків за ухилення від мобілізації / Інфографіка "Української правди"

Ухилення від мобілізації в Україні: коротко про головне