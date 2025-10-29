Скільки українців тікають в СЗЧ: Офіс генпрокурора розкрив цифри

У 2024 та 2025 році кількість випадків дезертирства та СЗЧ значно зросла порівняно з першими двома роками війни. На сьогодні вже відкрито понад 280 тисяч кримінальних справ.

"Найряснішим" за кількістю відкритих справ про СЗЧ став травень 2025 року. Про це свідчать дані Офісу генпрокурора, оприлюднені "Словом і ділом", передає 24 Канал.

Як часто українці ходили в СЗС з 2022 року?

У 2022 році кількість справ про самовільне залишення частини була найменшою. Вона поступово зростала: від близько 200 справ у січні – березні до понад 1600 у листопаді. Справ про дезертирство тоді було небагато – у січні лише 10, але вже в березні понад 500.

У 2023 році кількість таких випадків продовжила рости. Справи за СЗЧ збільшилися від 795 у січні до 2000 у грудні. Дезертирство теж набирало обертів: з 239 у лютому до 1491 у грудні.

У 2024 році зростання стало ще стрімкішим. Справ за СЗЧ було: січень – 2159, квітень – 3315, липень – 4959, вересень – 5181, жовтень – 7621, листопад – 8779. У грудні – рекордні 15 511. Дезертирство коливалося від приблизно 1200 справ на початку року до 2627 у вересні, у грудні – 2082.

У 2025 році тенденція збереглася. У січні – лютому кількість справ за СЗЧ перевищила 15 тисяч, у березні трохи зменшилася, але у травні досягла нового максимуму – 18 134. Потім показники знову коливалися: від 14,9 тисячі у червні до 17,1 тисячі у вересні. Кількість справ про дезертирство залишалася стабільно високою – від 1800 до 2700 на місяць.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрили 231,5 тисячі справ за СЗЧ та 53,2 тисячі – за скоєння дезертирства.

Що відомо про випадки СЗЧ в Україні?