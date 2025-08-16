Росіяни намагаються знайти шпарини у лінії оборони, щоб просуватись уперед. Відомо, що Україні бракує людей, які б слідкувати за всіма пересуваннями ворога. Українська влада намагається заохочувати суспільство активніше доєднуватися до війська, аби оборона наших позицій була надійнішою.

Логіст 93 ОМБр "Холодний Яр" Друг Варяг розповів 24 Каналу, що це дуже складна тема для обговорення. На його думку, це питання стоїть дуже гостро і впирається у формування стратегічних резервів нашої країни.

Чому потрібно змінювати методи мобілізації в Україні?

Друг Варяг зауважив, що укомплектування лінійних, піхотних та мотопіхотних батальйонів переважно є не стовідсотковим.

Всі ці ініціативи, які приймає наш уряд для того, щоб якось змотивувати людей йти в армію, особисто я вважаю, малоефективними. Це комплексне питання. Мені здається, що люди просто втратили довіру і втомились,

– сказав він.

Основна проблема, ймовірно, полягає в тому, що у кожного громадянина України, потенційного рекрута, є хтось близький в армії.

"Втомлені солдати часто розповідають про ставлення, про бойові умови, про те, що хтось когось обманув. Крім того, на мою думку, те, як в Україні відбувається мобілізація, є абсолютно неефективним і ще більше розділяє наше суспільство на військових і цивільних", – висловився логіст 93 ОМБр "Холодний Яр".

Військовий зауважив, аби змінити ситуацію важливо запровадити конкретні терміни служби, соціальні гарантії для військовослужбовців і забезпечити хороше до них ставлення. Необхідно повернути глобальну довіру людей, щоб, як і у 2022 році, вони були готові масово йти захищати державу.

Треба казати правду, ставитись до людей шанобливо і мотивувати їх йти в армію не кийком, а зробити щось, ухвалювати такі закони, щоб вони самі захотіли доєднатись до військового чину,

– додав Друг Варяг.

