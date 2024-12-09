Суперечка з ТЦК може закінчитися штрафом: суд у Києві виніс рішення

У Києві судили чоловіка, який вчинив суперечку із представниками ТЦК. Його дії інкримінували як "дрібне хуліганство".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення Печерського районного суду Києва.

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Що відомо про штраф за конфлікт з ТЦК

Так, 24 вересня на вулиці Залізничне шосе, 61 у Києві фігуранта справи зупинили для перевірки військово-облікових документів. Під час цього чоловік висловлювався нецензурною лексикою у бік працівників поліції і військовослужбовців, внаслідок чого порушив громадський порядок.

Сам винуватець не з'явився на судове засідання. Однак опираючись на відомості адміністративного протоколу і рапорту столичного поліцейського суд виніс вирок – його оштрафували на 119 гривень.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, суд кваліфікує дії особи за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення як дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка у громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян,

– вказали у рішенні.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 гривні судового збору.

До слова, нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що ТЦК можуть виконувати завдання з мобілізації без правоохоронців. Однак поліція звертається з офіційними запитами, аби стежити за правопорядком і правами громадян.