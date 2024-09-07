Відстрочка від мобілізації, коли неповнорідний родич загинув на війні: закон набув чинності

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Дехто може отримати відстрочку від призову, проте у цього є певні нюанси.

Закон про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях 7 вересня набув чинності. У наступні 10 днів Кабінет Міністрів України має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього.

Дивіться також В Одесі сталася бійка між чоловіком у формі та жінкою: у ТЦК висловилися про інцидент

Які зміни передбачено

Водночас, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов'язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка.

Новий закон передбачає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

У квітні було зареєстровано відповідну петицію.

Військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку, можуть мобілізувати. Це може статися у тому випадку, якщо людина належним чином не оформила документи для отримання відстрочки.

Про це на брифінгу заявив начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда.