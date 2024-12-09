ТЦК можуть виконувати завдання з моблізації без поліції, – Клименко

В Україні працівників ТЦК під час перевірки документів військовозобов'язаних супроводжують поліцейські. Проте співробітники ТЦК можуть самостійно виконувати свої завдання щодо мобілізації.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що ТЦК має всі повноваження самостійно перевіряти документи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Чи має поліція працювати з ТЦК

Клименко каже, що попри повноваження ТЦК, Нацполіція звертається з офіційними запитами та просить, щоб працівників територіальних центрів комплектування супроводжували.

За його словами, поліція стежить за тим, щоб права громадян та правопорядок не порушувалися. А висвітлення поодиноких випадків порушень лише робить внесок у "немобілізацію".

І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію – є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки,

– каже Клименко.

Він також додав, що останнім часом таких випадків немає, а військова служба правопорядку та військове командування працюють над тим, щоб мінімізувати їх.

Клименко зауважив, що потрібно звертати увагу на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК виконувати свої функції та з цього робити висновки, чи має поліція працювати з територіальними центрами комплектування. Проте, на його думку, ТЦК має відповідні повноваження і може працювати самостійно.