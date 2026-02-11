"Це різні етапи війни": у ТЦК відповіли на критику омбудсмена щодо мобілізації

Мобілізація у 2022-му і в 2025 – 2026 роках суттєво відрізняється за змістом і підходами. У ТЦК наголосили, що у перші місяці війни основу становили добровольці, зараз діє інша модель.

Військовослужбовці ТЦК зазначають, що різні роки це принципово різні етапи війни. Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі "Радіо Свобода".

Як вважають у ТЦК?

Коментуючи слова омбудсмена Дмитра Лубінця про "системну кризу" в територіальних центрах комплектування, Істомін зазначив, що характер скарг громадян суттєво змінився.

За його словами, у 2022 році люди переважно зверталися з наріканнями через небажання ТЦК брати їх на службу, тоді як нині причини звернень зовсім інші. Він пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення більшість військовослужбовців були добровольцями, а в другій половині 2022 року мобілізація відбувалася через вручення повісток.

Натомість у 2025 – 2026 роках добровольці проходять шлях рекрутингу, тоді як сама мобілізація не є добровільною. Істомін наголосив, що пряме порівняння нинішньої мобілізації з подіями 2022 року є некоректним, оскільки умови та суспільна ситуація кардинально змінилися.

Що потрібно знати про відстрочки та бронювання у 2026 році?