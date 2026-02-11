"Це різні етапи війни": у ТЦК відповіли на критику омбудсмена щодо мобілізації
- У ТЦК зазначили, що мобілізація 2022 року відрізняється від 2025 – 2026 років за змістом і підходами, адже спочатку основу становили добровольці, а зараз діє інша модель.
- Роман Істомін з Полтавського обласного ТЦК заявив, що пряме порівняння мобілізації 2022 року з теперішніми умовами є некоректним через зміну умов та суспільної ситуації.
Мобілізація у 2022-му і в 2025 – 2026 роках суттєво відрізняється за змістом і підходами. У ТЦК наголосили, що у перші місяці війни основу становили добровольці, зараз діє інша модель.
Військовослужбовці ТЦК зазначають, що різні роки це принципово різні етапи війни. Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі "Радіо Свобода".
Як вважають у ТЦК?
Коментуючи слова омбудсмена Дмитра Лубінця про "системну кризу" в територіальних центрах комплектування, Істомін зазначив, що характер скарг громадян суттєво змінився.
За його словами, у 2022 році люди переважно зверталися з наріканнями через небажання ТЦК брати їх на службу, тоді як нині причини звернень зовсім інші. Він пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення більшість військовослужбовців були добровольцями, а в другій половині 2022 року мобілізація відбувалася через вручення повісток.
Натомість у 2025 – 2026 роках добровольці проходять шлях рекрутингу, тоді як сама мобілізація не є добровільною. Істомін наголосив, що пряме порівняння нинішньої мобілізації з подіями 2022 року є некоректним, оскільки умови та суспільна ситуація кардинально змінилися.
Що потрібно знати про відстрочки та бронювання у 2026 році?
Міністр оборони України Михайло Федоров пропонує надавати військовослужбовцям за "контрактом 18-24" рік відстрочки після завершення служби. Відповідний законопроєкт доопрацьовано і цього тижня його розгляне Верховна Рада.
Військовозобов'язані в Україні можуть втратити відстрочку через значну заборгованість зі сплати аліментів. Кожен випадок розглядається індивідуально, враховуючи підстави для відстрочки, передбачені законодавством.
З 1 лютого 2026 року в Україні змінюються правила бронювання працівників від мобілізації. Оновлені правила включають можливість повторного подання заявки без очікування, також з'явилися додаткові умови для бронювання.