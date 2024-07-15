Чи побільшає на вулиці патрулів після 16 липня: у ТЦК відповіли

В Україні у травні набув чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього, військовозобов'язані повинні оновити дані до 16 липня.

Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін вважає, що після цього терміну на вулицях може побільшати патрулів. Військовозобов'язані мали на це два місяці.

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Треба бути готовими до перевірок

Істомін сказав, що перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції, тому до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими.

Та ніхто ж і не скасовував правил військового обліку, які існували до повномасштабної війни. Ці 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи,

– пояснив він.

Як повідомили в оборонному відомстві, протягом 8 – 14 липня майже мільйон військовозобов'язаних громадян оновили свої дані. І зробили вони це за допомогою застосунку Міноборони "Резерв+", центрів надання адміністративних послуг та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.