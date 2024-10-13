Збирає мільйони на ЗСУ: ТЦК влаштували облаву на концерті Антона Тимошенка

12 жовтня популярний стендап-комік Антон Тимошенко провів концерт. На захід несподівано завітали працівники ТЦК.

Про це повідомили у місцевих каналах Черкас, інформує 24 Канал.

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ТЦК влаштували облаву на концерті Антона Тимошенка

Співробітники військкомату разом з поліцейськими перевіряли документи та чи оновлені дані у чоловіків, які прийшли на концерт Тимошенка в Черкаську обласну філармонію.

При цьому місцеві жителі заявили, що Антон – "людина, яка збирає й передає мільйони на потреби ЗСУ".

Довідка. Антон Тимошенко – відомий український стендап-комік, який завоював популярність своїми гострими, часто провокаційними жартами, що торкаються актуальних соціальних і політичних тем.

Зазначимо, що виступ коміка в Черкасах в рамках всеукраїнського туру розпочався о 18:00. У програмі артиста, як значиться у анонсі, жарти про тур Америкою, корупцію, Work & Travel, повстання машин, економію та Трампа.

ТЦК влаштували облаву на концерті Антона Тимошенка: дивіться відео

Нагадаємо, що у Києві, Львові та інших містах України працівники ТЦК провели масові перевірки у місцях скупчення людей. Суспільство доволі бурхливо відреагувало на такі дії.