Взяття на військовий облік: Львівський ТЦК звернувся до 17-річних українців

За законом, щороку в Україні протягом січня – березня юнаки, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Львівського обласного ТЦК та СП. Взяття на військовий облік 17-річних здійснюють для того, щоб визначити кількість таких осіб.

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Що потрібно знати про військовий облік 17-річних

В ТЦК розповіли, що взяття призовників на військовий облік (раніше – приписка до призовних дільниць) здійснюється у районних (міських) ТЦК за місцем проживання.

Для цього громадяни зобов'язані особисто прибути до відповідного ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, ступеня їх придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей,

– пояснили у Львівському обласному ТЦК.

Водночас там нагадали, що призов громадян за мобілізацією здійснюється тільки по досягненню особою 25-річного віку.

До слова, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що мобілізацію в Україні продовжать у 2025 році. Це потрібно для того, щоб тримати оборону й виконати цілі та завдання, зазначені у військовій стратегії.