Уряд пропонує створити мобілізаційний резерв: що це означає

Для українського уряду пріоритетною роботою залишається посилення національної безпеки в усіх сферах. Зокрема, в Кабміні запропонували створити мобілізаційний резерв.

Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал. За його словами, минулого разу схвалили законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, а цього – законопроєкт "Про державні резерви".

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Уряд пропонує створити мобілізаційний резерв

Шмигаль розповів, що той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер уряд пропонує докорінно змінити підходи до його роботи.

По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв – це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми й таке інше,

– заявив прем'єр.

Він додав, що формування резервів проходитиме за сферами:

продовольча,

медична,

енергетична,

технічна.

"Головна мета – зробити так, аби наша країна була в будь-який момент часу забезпечена всіма першочерговими речами", – підсумував Шмигаль.

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Чому в Україні зросли темпи мобілізації

Військові відзначають, що темпи мобілізації в Україні зросли у порівнянні з тим, що відбувалося пів року тому. Про це розповів капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин. Також він наголосив, що Україні потрібні військові для служби як у тилу, так і "на нулі".

"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби й для служби "на нулі", – підкреслив Ганущин.

За його словами, саме тому мобілізація однозначно буде продовжена