Усіх призовників тепер вносять до єдиного е-реєстру

В Україні триває мобілізація – усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку. Наразі це паперовий документообіг, однак, усіх призовників також вносять і до єдиного електронного реєстру.

Облік ведуть під час усіх хвиль мобілізації. Про це розповів полковник Руслан Тригуб, який очолює Дарницький територіальний центр комплектування (ТЦК) у Києві.

Увага Які є основні хвилі мобілізації та хто в їхніх межах підлягає призову

У нас є паперовий документообіг, але всі особи, які призиваються, вже внесені до єдиного електронного реєстру. Електронна база ведеться, проблем з нею немає, принаймні в Дарницькому територіальному центрі,

– зазначив Руслан Тригуб.

Коротко про мобілізацію в Україні

24 лютого Володимир Зеленський постановив оголосити і провести загальну мобілізацію в Україні. Наприкінці травня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації до 23 серпня. Ймовірно, його буде продовжено.

Військовозобов'язані українці мають право на відстрочку за сімейними обставинами. Водночас, щоб підтвердити право на відстрочку потрібно з'явитися до військкомату й надати відповідні документи, наприклад, свідоцтва про народження дітей або посвідчення людини з інвалідністю, після чого працівники центру комплектування зроблять запис в обліковій справі військовозобов'язаного.

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