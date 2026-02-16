Веніславський розкрив, скільки людей ТЦК мобілізує щомісяця

Щомісячно мобілізаційні заходи в Україні залучають до лав Збройних сил близько 30 тисяч військовозобов’язаних. Саме від цієї цифри варто відштовхуватися, оцінюючи масштаби роботи ТЦК та кількість конфліктів навколо мобілізації.

Таку оцінку озвучив член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Яка щомісячна кількість мобілізованих?

В Україні щомісяця мобілізаційні заходи залучають до Збройних сил приблизно 30 тисяч військовозобов’язаних.

За словами Веніславського, ця цифра є відкритою і неодноразово озвучувалася керівництвом держави. Саме від неї можна оцінювати реальну кількість конфліктних ситуацій навколо діяльності ТЦК.

Веніславський зазначив, що навіть якщо брати до уваги всі резонансні випадки, які широко обговорюються у медіа, їхня частка становить приблизно 1 – 5% від загальної кількості мобілізованих щомісяця.

Таким чином, за оцінками влади, мобілізація в Україні залишається масштабним процесом, який щомісяця забезпечує поповнення війська десятками тисяч людей.

Як би ми не хотіли б цього, треба визнати, що рекрутинг не виправдав тих очікувань, які ми на нього поклали, починаючи з 23 року. І близько 90% всіх військовозобов'язаних, які вступають на військову службу, – це все ж мобілізовані через ТЦК. Рекрутинг дає до 10%. Ну і плюс певна кількість тих, які заключають контракти,

– сказав Веніславський.

Тому, як зауважує член парламентського комітету, наразі неможливо зробити швидку реформу ТЦК, яка б була абсолютно безконфліктною та забезпечила рекрутинг.

Яка категорія військових найбільше йде у СЗЧ?