Мобілізація сповільнилася порівняно з минулим роком – Веніславський

Народний депутат Федір Веніславський пояснив, як в Україні зараз відбувається призов на військову службу. За його словами, після ухвалення нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був сплеск мобілізації, але з часом спав.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву народного депутата, члена Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федора Веніславського під час брифінгу, яку передає кореспондент Укрінформу.

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Що заявив Веніславський про мобілізацію в Україні

За словами народного депутата, після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію спостерігався сплеск кількості мобілізованих громадян, але наразі темпи мобілізації знизились.

Цифри мобілізації – це інформація з обмеженим доступом, тому я не можу назвати конкретні дані, але орієнтовно можу сказати, що після ухвалення нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був певний сплеск мобілізації, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні,

– пояснив Веніславський.

Депутат зазначив, що мобілізація в Україні тримається на достатньому рівні.

За його словами, ті темпи мобілізації, які є сьогодні, дозволяють забезпечувати поповнення втрат у Силах оборони. Втім, він підкреслив, що йому хотілося б, щоби темпи мобілізації були вищими.

"Ми б хотіли, щоб темпи мобілізації були більш високими, але ті, що є, вони на сьогодні достатні для того, щоб триматися", – пояснив нардеп.