ТЦК не завжди може вручати повістки: Веніславський назвав проблеми нинішньої мобілізації

Під час мобілізаційних процесів виникає багато проблем, у тому числі й конфліктних ситуацій. Однією з причин є те, що працівники ТЦК сковані обов'язковою взаємодією з іншими структурами.

Відповідну тезу озвучив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він розповів, у чому недолік виконанням мобілізаційних процесів декількома суб'єктами.

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Процес мобілізації недосконалий

За словами Веніславського, першою проблемою є те, що згідно з законом мобілізаційні процеси виконують не лише представники ТЦК та СП. Це системна діяльність дуже багатьох суб'єктів — органів місцевого самоврядування, органів охорони здоров’я, навчальних закладів, військових адміністрацій і так далі.

Багато суб'єктів мають долучатися до цього процесу, однак дехто може дистанціюватися від мобілізації. Наприклад, сільський голова, який видав повістку односельцю пов'язується з його пораненням чи загибеллю. Тому вони хочуть уникати таких асоціацій.

Наприклад, одне з питань, на блокпосту можна вручати повістку чи не можна вручати повістку на якомусь масовому заході. У представників ТЦК не завжди є такі повноваження. Вони змушені залучати представників органів внутрішніх справ, правоохоронних органів, поліції, які мають право перевіряти документи,

– продовжив член комітету.

Наразі у парламенті розглядаються ці питання. Україна має відновити територіальну цілість і захистити суверенітет, а без поповнення резервів це неможливо.

Зміни мобілізаційних процесів

Депутати розглядають зміни до законів та постанов починаючи від військового обліку, закінчуючи лікуванням поранених військових. Вони хочуть встановити чіткі правила, щоб людина розуміла свої права на службі.

Також планується перегляд повноважень працівників ТЦК та СП. У тих, кого намагаються мобілізувати виникає дуже багато питань. А поліція часто відсторонюється від таких ситуацій. Наприклад, планується дозволити працівника військкоматів вести зйомку та перевіряти приписні і документи.

Також планують узаконити повідомлення про запрошення до ТЦК через електронну пошту і рекомендованим листом. Почне діяти електронний кабінет військовозобов'язаних, а повістки зможуть вручати органи виконавчої влади.