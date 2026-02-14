Коли і на які зміни слід чекати щодо мобілізації: відповідь Веніславського

В Україні планують зміни до процесу мобілізації. Найперше вони стосуватимуться ТЦК.

Про це повідомляє "РБК-Україна". На обговорення зміни винесуть у лютому-березні.

Що зміниться в мобілізації в Україні?

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що мінімізація конфліктів – головне завдання, яке поставив Зеленський перед новим міністром Федоровим.

Проблема конфліктів з ТЦК – це за великим рахунком дуже маленька кількість від загальної кількості комунікацій між ТЦК і СП і військовозобов'язаними. Але з огляду на їхню сенситивність і резонансність вони набувають дуже широкого розголосу,

– сказав він.

Веніславський підкреслив: Росія використовує будь-які конфлікти, щоб підсилювати інформаційну складову в гібридній війні. Для цього ворог використовує свої ресурси та своїх агентів впливу.

Тож ключова задача – "зробити так, щоб військові, представники ТЦК, які в 90% є ветеранами війни, мали більшу витримку з точки зору реакції на провокації, які часто супроводжують такі конфлікти".

Це питання кадрового забезпечення ТЦК і СП, і над цим працює Генеральний штаб, щоб делегувати максимально витриманих офіцерів, військовослужбовців саме для такої роботи – дуже складної і психологічно важкої. І, безперечно, це роз'яснювальна робота щодо неприпустимості будь-яких порушень права людини під час діяльності ТЦК і СП,

– зауважив депутат.

Він наголосив, що немає готового рецепта, як унеможливити конфлікти. Держава розуміє проблеми і постійно над ними працює. Посадовці сподіваються, що максимальне залучення громадян України до контракту дозволить мінімізувати кількість мобілізованих. І, зрештою, "змістити акценти в мобілізаційних заходах".

Зараз Міністерство оборони напрацьовує відповідні зміни, які були анонсовані. Оскільки укладання контрактів буде супроводжуватися значними щорічними виплатами, то працюють різні міністерства. Зокрема, міністерство фінансів.

За прогнозами, в лютому-березні новації винесуть "для широкого обговорення, для комунікації, для ухвалення в парламенті".

Як свідчать опитування, дуже велика кількість мобілізованих готові підписати контракт строком від двох до п'яти років для того, щоб мати з одного боку прогнозовані терміни проходження військової служби, фінансові стимули, а з іншого – більш істотний правовий захист, який передбачає саме контрактна форма несення військової служби,

– наголосив Веніславський.

