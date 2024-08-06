"Працівники ТЦК – живі люди": Веніславський прокоментував питання "силової" мобілізації

У мережі поширюють кадри так званої "силової" мобілізації. Частина користувачів скаржаться, мовляв, представники ТЦК "пакують" людей.

На питання щодо "силової" мобілізації відповів Федір Веніславський – народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки передає 24 Канал.

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Веніславський про "силову" мобілізацію

Веніславський наголосив, якщо військовозобов'язаний був належним чином оповіщений про необхідність з'явитися на до ТЦК, однак, не з'явився за повісткою, відповідно до закону, його можуть оголосити в розшук.

Органи Нацполіції можуть затримати такого громадянина, доставити до ТЦК та СП і відправити у відповідний тренінговий центр.

Представники ТЦК та СП – це живі люди. Нерви деколи в них не витримують. Вони допускають порушення законодавства,

– підкреслив член комітету з питань нацбезпеки.

Водночас нардеп зазначив, що на такі випадки реагують як на рівні комітету, так і відповідного керівництва ТЦК, у Міноборони та Генштабі.

Всі випадки неправомірних дій перебувають на контролі. Проводяться відповідні службові розслідування. Якщо є підстави для реєстрації кримінальних проваджень, вони реєструються,

– зазначив Веніславський.

Підсумував, що кожна ситуація неправомірних дій працівників ТЦК отримує належну оцінку.