Не на часі, – Веніславський про законопроєкт щодо зниження мобілізаційного віку до 55 років

Депутат пояснив, чому закон про зниження мобілізаційного віку не буде розглядатися найближчим часом. Законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді для забезпечення ротації на фронті.

Нещодавно у Верховну Раду був поданий законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу мобілізаційного віку в Україні з 60 до 55 років. Проте, за словами депутата Федора Веніславського, наразі немає підстав для обговорення цього законопроєкту. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Українське радіо".

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Чому мобілізаційний вік не зменшать до 55 років

Веніславський підкреслив, що в умовах військової агресії Росії та постійного нарощування її мобілізаційних ресурсів Україні потрібно зосередитись на інших питаннях, таких як ротація підрозділів та забезпечення ефективності бойових бригад.

Він пояснив, що на сьогодні говорити про можливість звільнення з військової служби або скорочення кількості мобілізованих є недоцільно, адже ситуація на фронті залишається складною. Депутат також зазначив, що пріоритетом є створення механізмів для ротації військових, що дозволить підвищити ефективність боєздатності підрозділів.

Важливо, щоб бойові бригади, які беруть участь у бойових діях протягом 2 – 4 місяців, мали змогу відійти на переформатування і відпочинок на 2 – 3 – 4 місяці. Це підвищило б ефективність загалом використання бойових підрозділів у відстоювання територіальної цілісності. Крім того, це суттєво вирішило б питання відпочинку та звільнення з військової служби,

– додав Веніславський.

Депутат також зауважив, що, зважаючи на тяжкість ситуації, ці питання можуть бути вирішені не так оперативно, як цього хотілося б, проте їхній розгляд є важливим для підтримки ефективності українських сил на фронті.

Що відомо про закон про зменшення віку служби в армії до 55 років

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12222, який пропонує знизити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Ініціаторами цього законопроєкту є група народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Володимир Ар’єв та Юлія Тимошенко. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Укрінформ.

Гончаренко зазначив, що зниження вікової межі обґрунтоване тим, що багато чоловіків віком від 55 до 60 років мають погіршене здоров’я і часто визнаються "обмежено придатними" для виконання бойових завдань.

Окрім того, ті військові, які служать з 2022 року та отримали поранення або досягли віку 50+, потребують ротації або демобілізації. Водночас законопроєкт дає можливість тим, хто бажає продовжити службу після досягнення граничного віку, робити це за власним бажанням.