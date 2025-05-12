"Бусифікація" порушує права людини та шкодить іміджу держави, – голова Комітету з нацбезпеки

Голова Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки висловився проти примусового затримання громадян на вулицях. Заявив, що так звана "бусифікація" є порушенням прав людини, окрім того, шкодить іміджу держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду й Олександра Завітневича.

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Голова комітету з нацбезпеки про "бусифікацію"

Олександр Завітневич зазначив, що головною метою закону про мобілізацію було розв'язання проблеми нестачі особового складу. За його словами, вдалося покращити показники мобілізації, оновити військовий облік та запровадити цифрові сервіси, зокрема, Резерв+.

Голова профільного Комітету Верховної Ради висловився проти так званої "бусифікації".

Категорично проти практики примусового затримання громадян на вулицях. Це порушує права людей і шкодить іміджу держави,

– наголосив Завітневич.

Також нардеп зазначив, що потрібна прозорість і баланс між потребами армії та правами громадян – із забезпеченням відкритості процесів мобілізації.

"Важливо надати можливість громадянам самостійно обирати підрозділи для служби — це підвищує мотивацію та ефективність армії", — підкреслив голова профільного Комітету ВРУ.