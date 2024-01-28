На Вінниччині чоловік відмовився від мобілізації та заявив про тиск: суд призначив йому вирок

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. військовозобов'язані віком до 60 років можуть бути мобілізовані, однак існують різні випадки.

На Вінниччині засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Про це мовиться у вироку Шаргородського районного суду Вінницької області.

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Чоловік не визнав своєї провини

Повістку чоловік отримав у квітні 2023 року. під час суду він не визнав своєї провини та не розкаявся. він заявляв, що у нього болить голова та поперек. Крім цього, чоловік наголосив, що він лікується амбулаторно, адже його "не приймають на стаціонар через конфлікт із ТЦК".

Повістку йому вручали двічі. На момент першого вручення у нього було троє неповнолітніх дітей, однак згодом найменшому виповнилось 18 років, тож чоловіку вручили повістку вдруге.

Спочатку ВЛК визнала його обмежено придатним, проте обласна комісія визнала його повністю придатним. Чоловік переконаний, що він не зміг безкоштовно пройти МРТ через тиск ТЦК. Коли дослідження все-таки вдалося зробити, то працівники ТЦК відмовились брати результати.

Підозрюваний відмовився від служби в армії, оскільки "працівники ТЦК не мають права його відправляти у військову частину, позаяк він хворіє і фактично непридатний до військової служби". Представники ТЦК підтвердили те, що чоловік відмовлявся від служби.

Вирок суду можна оскаржити у апеляційному суді.

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