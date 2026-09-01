"Хочу впровадити досвід США": розвідник з Америки назвав головні проблеми мобілізації в Україні

Україна вже тривалий час стикається з нестачею особового складу, а будь-які рішення у сфері мобілізації залишаються складними й суспільно чутливими. Водночас проблема полягає не лише в тому, скільки людей вдається залучити до війська, а й у тому, наскільки швидко та якісно вони можуть пройти підготовку перед виконанням бойових завдань.

Колишній розвідник-снайпер Корпусу морської піхоти США Меттью Семпсон, який воює за Україну, в ефірі 24 Каналу розповів, які проблеми він бачить у нинішній системі підготовки новобранців. Він також пояснив, який американський досвід хотів би впровадити в Україні та як співпраця зі США могла б допомогти війську.

Мобілізація впирається у нестачу людей

Росія має значно більший мобілізаційний ресурс, тоді як Україні після років великої війни дедалі складніше поповнювати військо. Люди втомлюються, а військовослужбовців, які тривалий час залишаються в строю, часто немає ким замінити, тому будь-яке рішення щодо розширення мобілізації буде складним для суспільства.

Одним із варіантів, який нині обговорюють, є ширше залучення жінок. На фронті вони вже служать у різних підрозділах і виконують бойові завдання, тому питання їхньої спроможності бути ефективними у війську для Семпсона не є теоретичним.

За час, який я провів на передовій, я не раз бачив жінок у військовій формі, які нарівні з чоловіками виконували свої бойові завдання. Вони вже зараз допомагають на фронті, борються за свою країну і роблять вагомий внесок у нашу боротьбу,

– розповів колишній розвідник-снайпер Корпусу морської піхоти США.

Водночас збільшення кількості людей у війську саме по собі не розв'язує проблему. Наступне вузьке місце виникає вже після підписання контракту, коли новобранця потрібно швидко й якісно підготувати до служби.

Україні та США є чого навчитися одне в одного

Наявна система підготовки не завжди встигає за темпами набору людей. Семпсон розповів, що зустрічав новобранців, які вже підписали контракт, але місяцями чекали на початок базової військової підготовки. Розгортати додаткову навчальну інфраструктуру всередині України складно ще й через постійну загрозу ударів ракетами та дронами.

Я особисто зустрічав людей, які підписували контракт, а потім чотири місяці сиділи вдома, чекаючи на можливість пройти базову військову підготовку. Щомісяця таких людей стає дедалі більше. І це величезна проблема,

– наголосив Семпсон.

Сполучені Штати мають значні можливості для підготовки військових поза зоною бойових дій. Подібний підхід уже застосовували для українських пілотів F-16: вони проходили навчання у США, після чого поверталися в Україну й приступали до виконання завдань. Водночас американська сторона могла б переймати український досвід сучасної війни, який був здобутий безпосередньо на фронті.

Я б дуже хотів бачити тіснішу співпрацю між Сполученими Штатами та Україною задля підвищення якості підготовки військовослужбовців. Саме над цим я зараз працюю разом із деякими американськими представниками,

– розповів він.

Власний досвід Семпсона також вплинув на його погляд на підготовку. Він підписав контракт у США у 17 років із дозволу матері й уже тоді розумів, що може потрапити на війну в Ірак або Афганістан. Готовність молодих американців іти до війська значною мірою підтримувала впевненість у тому, що перед бойовими завданнями вони отримають серйозний вишкіл.

Ми розуміли, що рівень нашої підготовки буде надзвичайно високим. Нас належним чином підготують, і це дасть хороші шанси вижити під ворожим вогнем. Я прагну створити навчальну програму, яка принесе велику користь і українцям, і американцям,

– сказав Семпсон.

Така програма могла б скоротити місяці очікування між підписанням контракту та початком навчання. Це особливо важливо в умовах, коли на передовій бракує особового складу, а якість підготовки безпосередньо впливає на здатність військових виконувати завдання та зберігати життя.

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