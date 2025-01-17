Настала "банерна сліпота", – в "Азові" розповіли, чому змінили підхід до рекрутингу

Рекрутинг в бригаді "Азов" діє понад 7 років і за цей час підрозділ експериментував, боровся з бюрократією, думав над рекламою. Тепер підхід дещо змінився, адже яскраві банери, емоційні відео не дають потрібного ефекту.

Як розповіла 24 Каналу пресофіцер 12-ої бригади “Азов” Оксана Бондаренко, у певний період часу робилося багато військового контенту. Ідея полягала в тому, щоб показувати як живе підрозділ, розповідати, хто такі військові, показувати їхні обличчя.

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Чому змінили концепцію

"У якийсь момент здалось, що в усієї країни настала "банерна сліпота". Фото людини-Героя у військовій формі вже не викликає тих емоцій, що раніше. Це дуже сумна історія", – зауважила Оксана Бондаренко.

Тому новий підхід – це спроба зупинитись і нагадати про те, що все робиться для того, щоб отримати дію. Головна мета – спонукати цивільних людей нарешті перейти до дій, пояснити їм, чому вони мають долучитися до армії.

На фото й величезну кількість креативів вже не звертають такої уваги, тому цією кампанією ми хотіли нагадати, що не бригади повинні когось залучати в армію. Ми не хочемо займатись рекламою. Ми хочемо перемогти й для цього нам потрібні ваші дії,

– наголосила пресофіцерка.

Тому найперше мовиться про сигнал до всієї країни – нарешті почати діяти. Час, щоб підготуватися, закрити всі поточні питання був. Тепер треба приходити до війська й допомагати бійцям, які вже дуже втомилися воювати стільки років.

Чи зіштовхувалися з хейтом і нерозумінням

Будь-яка бригада або людина, яка стає медійною, може зіштовхнутися з певним негативом. Бригада "Азов" не виняток. Комусь не подобаються реклами, хтось вважає бойові відео надто жорстокими – все це трапляється.

Мені здається, основна проблема в тому, що ми часто звинувачуємо Росію, говоримо про ІПСО, яке також є, але несправедливо всі проблеми скидати лише на нього. Потрібно розуміти, що ІПСО діє так, що певну інформацію вкладають, а далі її підхоплюють люди,

– зауважила Оксана Бондаренко.

Якби цього не траплялося, то інформація не проявлялася б настільки масштабно. Зараз українці дуже емоційні, спантеличені, втомлені. На жаль, в таких умовах багато хто не мислить критично й не помічає російські вкиди.

Часто журналістики не стежать за інформаційною гігієною, порушують суперечливі теми. Тому факторів залишається дуже багато, але головне завдання незмінне – рекрутинг і допомога армії.

Треба продовжувати воювати й перемагати. У нас є мета, до якої ми йдемо. Я сподіваюся, що люди більше долучаться і ми позбудемося такого емоційного напруження в суспільстві. Адже ми знаємо, на чому варто акцентувати найперше,

– підсумувала Оксана Бондаренко.