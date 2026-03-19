Чи потрібно проходити ВЛК щороку: відповідь адвоката

Військово-лікарська комісія є обов’язковою процедурою під час мобілізації, однак правила її проходження відрізняються залежно від ситуації. Не всі військовозобов’язані мають проходити її регулярно.

Адвокат Ярослав Хлівний у коментарі для "РБК-Україна" пояснив, кому і як часто потрібно проходити ВЛК в Україні.

Дивіться також Чи може військовозобов'язаний отримати бронь, якщо він перебуває у розшуку: пояснення адвоката

Як часто треба проходити ВЛК?

В Україні порядок проходження ВЛК залежить від статусу військовозобов’язаного та обставин, за яких він проходить медогляд. У більшості випадків медкомісія проводиться лише за офіційним направленням від ТЦК.

Адвокат наголошує, що проходження ВЛК не є регулярним "за графіком" для всіх. У 2026 році ключовим правилом залишається те, що повторний медогляд обов’язковий лише у разі отримання відповідного виклику або направлення.

У мирний час діють стандартні строки:

військовозобов’язані проходять ВЛК приблизно раз на 5 років

офіцери запасу – під час атестації

інші категорії – у разі зміни призначення або обставин служби

Однак під час воєнного стану правила змінюються. Висновок ВЛК про придатність зазвичай діє один рік, після чого людину можуть повторно направити на медогляд.

Кому обов’язково проходити ВЛК?

Обов’язкове проходження ВЛК стосується:

осіб, які отримали повістку або направлення від ТЦК

військовозобов’язаних перед мобілізацією

військових після поранень або лікування

громадян, у яких змінився стан здоров’я

Окремо варто звернути увагу на тих, хто раніше мав статус "обмежено придатний". Для них передбачене повторне проходження комісії, щоб оновити медичний статус відповідно до нових правил.

Не всі зобов’язані проходити комісію повторно. Зокрема:

якщо є чинний висновок ВЛК і не було змін у здоров’ї

якщо людина не отримувала офіційного направлення

якщо діє відстрочка або бронювання

Експерт підкреслює, що обов’язку самостійно щороку проходити ВЛК немає – потрібно чекати офіційного виклику.

У стандартних умовах медкомісія займає кілька днів. Зазвичай це 4 – 6 днів, але у разі додаткових обстежень процес може тривати до двох тижнів.

Мобілізація в Україні: останні новини