З яких етапів має складатися призов під час мобілізації

В Україні з початку повномасштабного вторгнення оголошено воєнний стан та мобілізацію. Призову на військову службу підлягають придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років.

Що стосується жінок, то вони можуть піти служити лише добровільно за контрактом. Однак на облік мають стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

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Як відбувається призов

Згідно з чинним законодавством, військовозобов’язаного може мобілізувати будь-який ТЦК, незалежно від того, де він перебуває на військовому обліку. Однак перед призовом відповідний центр комплектування повинен взяти його на свій облік.

Мобілізація повинна складатися з таких етапів:

оповіщення військовозобов’язаного про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування (вручення повістки);

прибуття військовозобов'язаного до ТЦК. За необхідності уточнення персональних даних, внесення змін у військово-облікові документи й занесення цієї інформації у реєстр "Оберіг";

проходження медичного огляду, тобто військово-лікарської комісії (ВЛК);

перевірка наявності підстав для надання відстрочки;

документальне оформлення призову, тобто видача відповідних розпорядчих актів;

відправка до місць проходження військової служби.

Особи, які мають військову спеціальність, під час мобілізації найбільш ймовірно служитимуть на цих посадах. Якщо особа не має військової спеціальності, вона повинна буде пройти базовий військовий вишкіл. Вона повинна тривати щонайменше один місяць.