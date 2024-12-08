Мобілізовані намагаються обдурити ВЛК: у ТЦК розповіли, як це відбувається

Останнім часом спостерігається зростання спроб військовозобов’язаних навмисно провалити психологічне тестування під час проходження ВЛК. У ТЦК розповіли, як виводять мобілізованих на чисту воду.

Під час додаткової співбесіди все стає ясно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Катерину Гавель, начальницю групи відділу психологічного відбору Кіровоградського ОТЦК та СП, в ефірі телемарафону.

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Як мобілізовані намагаються обдурити ВЛК

Катерина Гавель зазначила, що в основному обдурювати ВЛК намагаються на психологічному тесті.

Там є питання специфічні. І вони відповідають, що все погано, що вони самотні, їм краще бути наодинці – що в колективі вони не можуть себе проявити. Суїцидальні питання є, вони також ставлять, що все в них погано, військово-професійної спрямованості, мотивації до військової служби в них немає. Штучно погіршують свої показники,

– пояснила Гевель.

Вона зазначила, що під час додаткових перевірок і співбесід таких осіб вдається викрити.

Виявляється, що це цілком нормальні, освічені люди з сім’ями. Проте мотивація до служби в них немає, і вони намагаються погіршити свої психологічні показники штучно.