Направлення та проходження ВЛК: як отримати, строки та зміни з березня

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Є свої нюанси у проходженні ВЛК, які необхідно враховувати.

У застосунку Резерв+ з лютого доступні електронні направлення на ВЛК і це змінює процес проходження процедури. Про це пише 24 Канал із посиланням на Міноборони.

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Як отримати направлення у березні

Новий сервіс працює за певним алгоритмом. Зокрема:

користувач надсилає запит через Резерв+;

керівник ТЦК підтверджує запит;

користувач отримує повідомлення з усією необхідною інформацією: реєстраційний номер направлення, адреса медичного закладу та підпис керівника ТЦК.

Для цього потрібно згенерувати собі направлення на ВЛК, яке буде мати QR-код, сформований у вигляді електронного документа.

Що змінилось

Раніше направлення можна було отримати тільки у паперовій формі після відвідування ТЦК, проте з березня людина, яка бажає пройти огляд на придатність до військової служби, може отримати направлення на ВЛК онлайн.

Тобто направлення в Резерв+ буде одразу до медзакладу.

Чи потрібно йти у ТЦК

Якщо спершу людина отримала паперову повістку для проходження ВЛК, то поки що все одно потрібно відвідати ТЦК. Можливість генерування електронного направлення, якщо людина вже отримала паперову повістку на проходження ВЛК, скоро планують додати.

Хто може отримати електронне направлення на ВЛК

Скористатися послугою в Резерв+ зараз можуть військовозобов'язані, які самі хочуть пройти огляд на придатність до військової служби, але не отримали паперову повістку на ВЛК.

Як часто треба проходити ВЛК

Постанова ВЛК про придатність військовозобов'язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Тому військовозобов'язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку.

Мобілізація продовжується

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 9 травня 2025 року. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Зазвичай, цей період продовжують кожні 90 днів, адже повномасштабна війна Росії проти України триває.