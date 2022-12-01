Які документи потрібні для звільнення з військової служби і як довго розглядають заяву

Підстави для звільнення з військової служби в Україні передбачені законом. Зокрема через стан здоров'я та сімейні обставини.

Звільнення від військової служби передбачено Статтею 26 Закону України “Про військову службу та військовий обов’язок”. Про це пише 24 канал.

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Хто може отримати звільнення з військової служби

Військовослужбовці можуть бути звільнені зі строкової військової служби за станом здоров’я. Для цього потрібен висновок (постанова) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Крім цього, військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, можуть отримати звільнення через сімейні обставини та поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Хто може отримати звільнення зі служби

Військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років або ж військовослужбовці будь-якої статі, які мають під опікунством дітей, які проживають з ними й не мають одного з батьків;

Утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

Необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

Наявність дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

Необхідність здійснення опіки над людиною з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

Необхідність здійснення постійного догляду за людиною з інвалідністю I групи;

Необхідність здійснення постійного догляду за людиною з інвалідністю II групи або за людиною, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

Виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років;

Виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Які документи потрібні

Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, повинні подати рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються: підстави звільнення з військової служби та думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Також треба вказати районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Які документи потрібні для звільнення за станом здоров’я:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

Для звільнення через сімейні обставини або з інших поважних причин:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

Після подання рапорту та документів командир військової частини приймає рішення.

Зверніть увагу, що у Законі України не врегульоване питання визначення терміну протягом якого має відбутися розгляд, проте відповідно до постанови 3.11.6 "Інструкції з діловодства в Збройних Силах України", документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути виконані не пізніше ніж за 30 календарних днів із моменту реєстрації документа у військовій частині (установі), до якої надійшов документ.

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