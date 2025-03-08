Мобілізація в Україні: як рядові й сержанти можуть отримати офіцерське звання

Мобілізовані рядові й сержанти можуть отримати офіцерське звання й бути призначеними на високі посади у війську. Однак, є певні вимоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Міноборони № 170.

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Як отримати офіцерське звання

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, можуть надати військові звання молодшого лейтенанта одночасно з призначенням на посади офіцерського складу зі штатною категорією до полковника (капітана 1 рангу).

Вимоги:

повна вища освіта (магістр або спеціаліст),

досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності не менше двох років.

Важливо! Йдеться про посади, які відповідають профілю службової діяльності, набутому досвіду та фаху.

Також у наказі закріплено, що такі військовослужбовці продовжують проходити службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період й надалі направляються на підготовку на курси професійної військової освіти (L-курси) для здобуття відповідних рівнів військової освіти у встановленому законодавством порядку.

Первинне офіцерське звання можуть отримати рядові, сержанти та старшини, які мають вищу освіту не нижче ніж бакалавр. Однак, для цього їм потрібно пройти курс підготовки за відповідною програмою.

До слова, офіцерське звання також можуть отримати сержанти без вищої освіти. Втім, для цього необхідно підписати контракт, мати бойовий досвід і досвід служби на офіцерській посаді.